Rigmand derbyvinder: Sejren kan ikke købes for penge

Dumbo blev derbyvinder: Ejeren Keld Gregersen har satset stort inden for travsporten – derbysejren kom til den hest, han har givet mindst for

Selv om Keld Gregersen har røven fuld af penge, så kan en derbysejr ikke købes. Den skal vindes.

Det lykkedes i travderbyet, hvor Dumbo blev hesteejerens første derbyvinder.

Nordjyden har købt en hest for 1,4 millioner kroner i USA – men den hest, der gav ham triumfen over alle, kostede i sammenligning nærmest ingenting.

– Den købte jeg på auktionen for bare 60.000 kroner. Det er den billigste hest, som jeg har købt, siger han til Ekstra Bladet.

Keld Gregersen giver vinderkusken Gordon Dahl et kæmpe knus efter derbysejren. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

– Jeg havde håbet, at jeg kunne dele denne her oplevelse med min familie. Jeg har sagt til dem, at vi en dag ville vinde, men jeg havde ikke regnet med, at det blev med Dumbo.

– Min datter bliver 20 år i dag, så de fejrer det hjemme i Aalborg. Jeg er desværre alene afsted.

– Havde Dumbo ikke skulle starte i derbyet, havde jeg ikke fået lov til at kommer herover, sagde Keld Gregersen, der skiftevis græd og jublede, da han stod foran de 8000 tilskuere på travbanen.

Solgte virksomheden

Sidste år solgte han en stor bid af sin virksomhed Geiafood for et meget stort beløb.

– Jeg er stadig medejer, men det betyder, at jeg nu har rigtig overskud til sporten, siger han og fortæller, at han er formand for organisationen bag væddeløbssporten.

– Der forsøger jeg at overføre noget af mit købmandskab til sporten, siger Keld Gregersen.

Der var stor hyldest til den storsatsende hesteejer. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Han satser også selv hårdt på travet. I 2015 ansatte han vinderkusken Gordon Dahl som privattræner på Stutteri Disney.

– Vi har et budget på tre millioner kroner om året, og vi har en målsætning om, at det skal give overskud inden for fem til syv år. Nu nærmer vi os.

– Jeg har også en hest til start i USA natten til mandag, hvor den løber om 65.000 dollars, men uanset hvad, så er der ikke noget, der slår derbysejren.

– Det håbede jeg at nå, inden jeg dør, siger Keld Gregersen.

– Og Derbysejren kan ikke købes for penge. Er det derfor, at du er så glad?

– Ja, det er det faktisk. Jeg har ikke tænkt over hvor stor førstepræmien er. Jeg ved det ikke. Det fortæller alt, svarer han.

I øvrigt var den 605.000 kroner.

Dumbo fløj til derbysejren

Derby-Nikolaj gjorde det igen: Min største sejr