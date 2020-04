Så åbner Billund igen

BILLUND TORSDAG 23. APRIL

V5 – Spilstop kl. 15.50

V5-1: 1-5-9-10

V5-2: 10-7-9

V5-3: 2 (9-4)

V5-4: 2-5-4-7-3

V5-5: 2-6-4

180 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.30

V4-1: 2 (9-4)

V4-2: 2-5-4-7-3

V4-3: 2-6-4

V4-4: 1-4-7

90 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Echo Renka (9 i V5-1) synes jeg leverede en fin præstation senest. Selv om den kunne være bedre i travet tror jeg ikke, der er stor galoprisiko med den. Hesten holder fin fart, og Kasper K. Andersen skal nok få den givet et godt løb, så måske ...



Dagens sikre: Edward (2 i V5-3 og V4-1) har endnu ikke forladt en travbane uden sejr, og jeg tror heller ikke det sker her. Med kun fire heste i første volte skulle det ikke kunne gå glat, og selv om den måske ikke får føringen i første forsøg, vil Rene Kjær sikkert køre frem tidligt og forsøge at styre feltet løbet ud.