Så er der igen løb i hovedstaden

CHARLOTTENLUND FREDAG 24. APRIL

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 8-9-3-10

V5-2: 9 (7-6)

V5-3: 5-7-3-4-2-1-6

V5-4: 3 (1-9)

V5-5: 6-4

56 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 5-7-3-4-2-1-6

V4-2: 3 (1-9)

V4-3: 6-4

V4-4: 5-4-9

84 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Betula Derm (10 i V5-1) vinder sjældent, men løber ofte med fremme i pengene. Den løber på tider, der helt klart matcher konkurrenternes, og skulle det lykkedes Ken Ecce at få den listet med frem uden for mange problemer, kan den overraske.



Dagens sikre: Destiny S (3 i V5-4 og V4-2) synes jeg er feltets bedste hest, og med et fint startspor tror jeg Steen Juuls hest løser denne opgave. Den kan nok ikke tage føringen fra Baronessen (1), men de 2500 meter er vel til Destiny S' fordel.