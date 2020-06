Så hede er kandidaterne lige nu

AARHUS FREDAG 19. JUNI

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 6-7-8-3-4

V5-2: 1-3-6

V5-3: 3 (1-8)

V5-4: 6 (5-3)

V5-5: 4 (7-2)

15 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 3 (1-8)

V4-2: 6 (5-3)

V4-3: 4 (7-2)

V4-4: 7-3

4 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Kan vi måske få i første afdeling, da favoritten Evita (6 i V5-1) ikke har startet, siden den måtte udgå med en skade. Derfor kan der være tvivl om den lige mangler et løb for at være på toppen. Elektra Henley (7 i V5-1) bliver ofte kørt meget offensivt og vil givet få samme oplæg her. Spørgsmålet er så, om den kan holde hele vejen?



Dagens sikre: Synes jeg er der flere af, men den der i mine øjne leverede den mest overbevisende præstation senest må være E Type Cash (4 i V5-5/V4-3), der travede det meste af løbet udvendigt på førerhesten. Den kender Aarhus-banen, og det lange opløb op ad bakken vil kun være en fordel for den råstærke hest.