Sådan bliver chancerne forvaltet

Ekstra Bladets spilforslag ODENSE – FREDAG 5. MARTS

3. LØB – spilstop kl. 16.25

Vinder og plads: 2 Formidable Vincent Risko: Høj

Forventet vinderodds: Omkring 10

Forventet pladsodds: Over 2 Casper M. Nielsen siger til Ekstra Bladet:

- Jeg tror godt, at Formidable Vincent kan være med fremme. Den er på sin favoritbane, og 1600 meter er fint for den. Den er blevet langt hurtigere fra start, end den har været før. Den er jeg lidt opad på. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har analyseret de seneste 50 starter for Danmarks oftest sejrende travkuske.

Første del af analysen viste, at Casper M. Nielsen er den af kuskene, som det havde givet størst overskud, hvis man havde spillet ham fast i de 50 starter. Nemlig et overskud på over 500 kroner. Se første del her

Men det 22-årige kusketalent skiller sig også ud på en anden måde.

Han er nemlig den eneste af kuskene, der har et gennemsnitlig højere vinderodds - end det vinderodds, som han i gennemsnit ville have givet i de 50 starter.

Forklaring: I gennemsnit kører Casper M. Nielsen - det man kan kalde odds 20-heste - men de fire sejre, han har haft, giver i gennemsit et vinderodds på 25.

På listen herunder kan man se, hvilke 'type' heste kuskene kører - og hvad deres vindere i gennemsnit har givet i odds.

Husk det er et øjebliksbillede - og ved de kuske, der har få sejre i de seneste 50 starter er billedet ikke helt nuanceret.

Eksempelvis har Anders Pedersen vundet et løb - og det gav vinderodds 1,4. Det forklarer den store forskel på, at Anders Pedersen i gennemsnit kører heste til odds 26 og - har et vinderodds på 1,4. Havde han vundet bare et par løb mere, så havde de to bjælker været tættere på hinanden.

Grafen viser også, at den populæreste kusk i vinderspillet er Flemming Jensen. Han giver i gennemsnit odds 3,5 pr. start - og han vinder til odds 3,4. Flemming Jensen har vundet 20 af sine 50 seneste danske starter.