Sådan skal du sætte din krydser

Analyse: To heste falder mest i øjnene i dette sprinteropgør over 1640 meter med autostart. Badlands (3) bliver mit førstevalg, da jeg synes det er den bedste hest af de to. Føringen tror jeg dog ikke, den kan tage fra Dixi (1), der virker til at være hurtigere fra start, og jeg tror den forsvarer sin position. Badlands har dog så meget styrke, at jeg tror den kan gøre det udvendigt fra. Dixen Cloc (8) er ikke dårligere end de to nævnte, men startsporet trækker gevaldigt ned. Bentley Bratajka (5) kommer efter kort pause og har hurtigheden, men måske den lige mangler løbet





(3) får mit vinderbud efter sejren senest, selv om(2) viste fine takter senest, hvor den kun var slået af en bedre hest.(1) har ikke startet siden 2. december, så måske den mangler et løb i kroppen. Dens kusk er dog som oftest meget offensivt indstillet, og det kan snyde modstanderne, hvis den får for lang snor.

Analyse: Macro Star (8) svigtede ganske vist i sin seneste start som favorit. Efter galoppen synes jeg den gik rigtig godt. Får Nicklas Korfitsen sin hest dæmpet lidt, så den løber fejlfrit hele vejen denne gang, så er jeg ikke i tvivl om den vinder dette løb. Checkpoint S H (9) har ikke startet siden oktober måned, men jeg tror ikke Henrik Lønborg kommer med en hest, der ikke er klar. Jeg synes det er en rigtig god hest i denne klasse, så vil man gardere, ville jeg tage den først – selv om startsporet trækker ned. Dernæst Vigan H S (1), Act Cool (6) og Crepe Suzette (3)

Analyse: Det ser ud til, Flemming Jensen har fået styr på Carpark North (3), og hvis det præsterer som senest, så vinder den. Jeg er dog ikke helt sikker på, at det er tilfældet, og derfor vælger jeg at gardere. Don’t Touch (7) galoperer som oftest fra start, og det vinder man ikke løb på, men mon ikke Knud Mønster er ved at få styr på den? Er det tilfældet, er det faktisk en fin hest. Dagmar Bakkegård (6) viste fine takter senest, så den må man heller ikke glemme. Esajas (10), Cru Classe (4) og Blueberry Macoy (12) dernæst.

V4 – Spilstop kl. 12.20

V4-1: 3-1-8-5

V4-2: 3-2-1

V4-3: 8 (9-1)

V4-4: 3-7-6-10-4-12

144 kroner

LD - Spilstop kl. 13.00

LD-1: 8

LD-2: 3-7-6-10-4-12

6 kombinationer a minimum 5 kroner - I alt min. 30 kroner