Sæsondebut til Olsenbanden-hest

BILLUND – ONSDAG 10. JUNI

V5 – Spilstop kl. 15.50

V5-1: 1 (6-3)

V5-2: 1-2-5-6-3

V5-3: 6-4-2-5-3

V5-4: 4-2-8-3

V5-5: 2-6-10

300 kr.



V4 – Spilstop kl. 16.32

V4-1: 6-4-2-5-3

V4-2: 4-2-8-3

V4-3: 2-6-10

V4-4: 6 (1-4)

120 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Franz Jæger (1 i V5-1) sæsondebuterer, så det bliver lidt på 2019 resultaterne, den vurderes. Jeg synes den viste i december, at den tilhører årgangstoppen, og jeg tror ikke Bo Westergaard kommer med så fin en hest uden at have en solid tro på sejren.



Dagens fidus: Cutty Sark (3 i V5-3 og V4-1) kom hjem på en fin tid senest. Den er dog afhængig af løbsafviklingen, men fra dette startspor tror jeg Mads Hviid Nielsen får givet sin hest det optimale løb.