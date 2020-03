Sæsonpremiere i Billund

BILLUND SØNDAG 1. MARTS

V4 – Spilstop kl. 12.45

V4-1: 2-7

V4-2: 9 (5-3)

V4-3: 5-3-1

V4-4: 1-4-7-6-9

60 kroner

V5 – Spilstop kl. 14.11

V5-1: 6-2-3

V5-2: 6-9-7-10

V5-3: 3-5-7-6-2-1-4

V5-4: 1 (5-3)

V5-5: 1-8-2-6-7

420 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Dollar Esterel (9 i V4-4) galoperede ganske vist i føringen senest, men gangen før leverede den en flot præstation. Hesten vil givet blive kørt frem tidligt i løbet.

Dagens sikre: Denimcowboy (1 i V5-4) har, som jeg ser det, fået et straffespark her. Hesten virker til at være i noget nær topform, og som eneste hest i volten 20 meter foran konkurrenterne ser det godt ud.