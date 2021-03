Savner du spænding i frokostpausen

AALBORG – MANDAG 1. MARTS

V4 – Spilstop kl. 12.20

V4-1: 2-6-4

V4-2: 6 (1-4)

V4-3: 1-8-9-10-3

V4-4: 3-10-8-11

120 Kroner

Spil uden om denne favorit: Honor (4 i V4-4) skuffer gang på gang for så lige at levere et enkelt godt løb. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere stabilitet for rigtig at tro på den. Den møder samtidig gode heste.



Husk den her: Doubletrouble T T (8 i V4-3) har leveret fine løb i år. Skulle Thomas Bonde få givet sin hest et afventende løb samtidig med at favoritten Franz Jæger (3 i V4-3) fortsætter med at skuffe, så kan det være en sjov luring.

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.