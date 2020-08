Scor millioner på Derbydagen

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND SØNDAG 30. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 5-10-6-8

V75-2: 5-7-10-9-11-12

V75-3: 3 (6-2)

V75-4: 5-3-4-7

V75-5: 2 (7-10)

V75-6: 5-6-4-10-9

V75-7: 1-3

480 kroner V4 - spilstop kl. 13.30

V4-1: 5-2-1-10-7-8

V4-2: 4-6-11-10-5-3-12

V4-3: 2-1-8-6

V4-4: 4 (6-8)

336 kroner V5 - spilstop: kl. 15.43

V5-1: 3 (6-2)

V5-2: 5-3-4-7

V5-3: 2 (7-10)

V5-4: 5-6-4-10-9

V5-5: 1-3

40 kroner

Ekstra Bladets analyse: Et langdistanceløb over 2950 meter med voltestart. Andre Ward (5) løser denne opgave, men vi vælger dog at gardere med tre heste, der alle har vist, at de står distancen i disse langdistanceløb. Hestene fra første volte møder for stærke heste fra tillæg. Udover Onceforall Face (10), Chock Nock (6) og Forecast (8) der er taget med, så ville vi gerne have haft råd til Casino Gardenia (4).

Her er overraskelsen: Cmynewlollipop (2). Björn Goop har en fantastisk evne til at finde lige det der ekstra i de heste, han kører.

Forslag: 5-10-6-8

Ekstra Bladets analyse: Derby Consolation for de heste, der ikke nåede med i Dansk Trav Derby. Der er dog nogle af dem, som sagtens ville kunne gøre en god figur i hovedløbet også. Eddie The Eagle (5) havde Ekstra Bladet længe højt oppe på raglisten over derbyhestene, men desværre fik den en dum fejl på i derbyprøven, og så var det løb kørt. Fra dette startspor bliver den kørt lidt mere offensivt tidligt i løbet, og så er det spændende, hvem der tør svare op. Enforalle P (7) har vel lige fundet et ekstra gear hos Flemming Jensen. Han er ikke verdens mest offensive kusk, så mon ikke den vil ligge og lune sig undervejs - for så at blive kørt frem i vanlig Flemming Jensen-stil med godt en omgang til slut. Ellers synes er det et meget åbent løb, hvor de fleste løber med vinderchance.

Her er overraskelsen: Express A P (3) har fået et fint startspor, og hesten har været uheldig med løbsafviklingen på det seneste. Kan bedre, end resultaterne viser.

Forslag: 5-7-10-9-11-12



Ekstra Bladets analyse: Liga 1-løbet kan vi kun se en vinder af. Slide So Easy (3) vil blive kørt frem til føringen og derfra styre løbet. Kort og godt. Skulle den ikke indfri forventningerne er mulighederne mange. Ids Boko (2), Viking D’Hermes (6), Tripolini V P (5), Photo Lavec (7) og Wonderboy (1) er vel de næste, men de øvrige er heller ikke uefne.

Her er overraskelsen: Dumbo (9) leverede en finpræstation i sin sæsondebut og var o.k. gangen efter. Er givet gået frem efter de par løb.

Forslag: 3

Ekstra Bladets analyse: Staro McMillan (5) er vores favorit i Liga 2. Den er så god, at den kan begå sig også i Liga 1-løbene. Grunden til garderingerne skyldes ene og alene, at den kan dumme sig med en galop. Something Fishy (3), Machiavelli (4), Inertial (7) og måske Quality Fighter (6) er de nærmeste.

Her er overraskelsen: Eldorado Mearas (2) og Quality Fighter (6) er begge gode heste, der matcher disse.

Forslag: 5-3-4-7

Ekstra Bladets analyse: I Liga 3-løbet er den anden ugarderede - nemlig Dekanen K (2). Jeg tror, Bjørn Goop kører direkte til føringen og bliver der løbet ud. Skal man ud og gardere er Dream Kåsgård (7), Cody S (10) og Maharanee Star (1) er de næste. Macro Star (6) og Don Cash (3) kan begge meget på en god dag - måske er det her, at nøglen til V75-millioner kan være.

Her er overraskelsen: Bugsy (9) leverer fine præstationer i det svenske. Startsporet trækker ned, men får Ken Ecce fundet vej gennem feltet, så er det en fin chance.

Forslag: 2

Ekstra Bladets analyse: Ekstra Bladets vinder af Dansk Trav Derby 2020 er E Type Cash (5). Birger Jørgensen kan måske lukrere på en tvekamp mellem de to af de andre favoritter. Empire (6) vil ganske givet blive løbets favorit, men vi er ikke sikker på, den tåler at skulle lave noget hele vejen. Jeg tror Steen Juul tager føringen med Extreme (4) og forsøger at vinde løbet derfra. Hvornår kører Ken Ecce frem for jeg tror ikke Empire kan tage en længde på de indvendige i startøjeblikket.

Her er overraskelsen: Enjoy The Game (3) vandt sin derbyprøve efter perfekt styring af Thomas Uhrberg. Denn gan kan scenariet være det samme, men held skal der til.

Forslag: 5-6-4-10-9



Ekstra Bladets analyse: I Treårseliten er V75-forslaget tyndt besat med kun Philosopher (1) og Kilimanjaro (3). Begge kommer med fine tider fra udlandet. Christoffer Eriksson bag Philosopher plejer at være en offentsivt indstillet kusk, så mon ikke den bliver kørt til føringen. First Blood (8), Frederik (5) og Global Bergkamp (2) er alle heste, der kan være med på stregen, hvis de to favoritter svigter.

Her er overraskelsen: Benito Roc (6) løber på fine tider i det svenske. Har dog ikke vundet løb i år.

Forslag: 1-3