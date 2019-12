Se eksperternes fiduser til millionspillet

Millionspillet V75 gæster Charlottenlund Travbane søndag eftermiddag. Dermed bør de danske spillere have en fordel fremfor de svenskere og nordmænd, der spiller med til de danske løb.

Ekstra Bladet dækker løbsdagen live søndag eftermiddag – og tre tipper fra danske spilleklubber fortæller her, hvilke heste de holder ekstra øje med i V75-spillet.

I spillet første løb udpeger Søren Aaen fra Vinderbonen.dk Princess S.W. (6 i V75-1).

- Den dundrede igennem fra spor 11 forrige gang og åbnede let til spids i 1.10. Senest blev hun kørt til spids med 1200 meter til mål på langt løb og svarede med halv længde hele vejen ind i mål. Reel og hurtig fra start. Det er dagens bedste blankbud, siger han.

Dellis har vundet tre af årets 17 løb. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

I løbet efter udpeger Finn Basse Skov Nielsen fra Vimmer Travspil hoppederby-deltageren Dellis (8 i V75-2).

- Det er en super fin hest, som altid går gode løb fejlfri. Der er mange imod, men med rigtige ryg går den forbi mange til slut, siger han.

Rene Grøndahl Larsen laver anpartsspil på Aalborg Væddeløbsbane med stor succes. Han peger på Ever So Clever (7 i V75-2) i samme løb.

- Den har imponeret i de seneste par starter i Jeppe Juels regi. Forrige gang i Aalborg var den i et tre års hoppeløb, hvor den var ude mod Steen Juuls lovende Waiting Hill Hall. Ever So Clever havde to galopper undervejs. Første gang i udgangen af første sving, hvor den satte den 20 meter til og kom op i ryg på Waiting Hill Hall. Ved galop nummer to manglede der cirka 800 meter af løbet, hvor den satte 20-30 meter til. Da Jeppe Juel fik hesten sat igen, afsluttede den fornemt til tredjepladsen.

- I seneste start sad den sidst undervejs, og rundede let feltet over de sidste 3-400 meter.

- Får Jeppe Juel hesten glat afsted og finder en god ryg undervejs, så har den en forrygende afslutning og løber med helt frem her, siger han.

Ever So Clever er en talentfuld hoppe, der dog har galoprisiko. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

I løbet efter udpeger Rene Grøndahl Larsen Armani Hyrdehøj (2 i V75-3).

- Armani Hyrdehøj er oppe på den store remskive. De vinderspillere, der har spillet på Armani Hyrdehøj de sidste par gange, har fået fin valuta for deres indskud. Vinderodds ved de seneste par starter har været 12 gange pengene. Senest sad den tredje par udvendigt og blev sendt afsted med 350 meter til mål og angreb i fjerde spor, og sejren var klar allerede 100 meter fra mål.

- Armani Hyrdehøj har klar fordel af højt tempo undervejs, og det tror jeg bliver her. Birger Jørgensen sidder allerede i andet spor fra start og skal ikke bruge hesten fra start for at finde sin position. Kan Birger gemme hestens speed indtil 3-400 meter fra mål, så ender parret langt fremme her, siger eksperten.

I V75-4 udpeges to heste.

- Harley Boko (1) har haft iskolde spor gennem lang lang tid, men alligevel har Henrik Lunds hest gjort det rigtig fint. Formen virker god efter indsatsen senest, hvor han sad i dødens på Don Cash. Trykkede reelt på ind mod sidste sving. Måtte slippe med en længde til Come On Party. Givet outsiderkryds, siger Søren Aaen.

Michael Lønborg kører Leading Tile. Hesselborg Foto

- Leading Tile (3) er en top hest, som er kommet tilbage efter en skade. Har Michael Lønborg den på toppen, slår de den aldrig, siger Finn Basse Skov Nielsen.

Alle eksperter har valgt en hest i V75-5. Det er tre forskellige heste.

- Dempsey Cloc (4) var købt ind til at skulle deltage i årgangsløbene i år, hvor derbyet var det store mål. Grundet en operation blev dette aldrig aktuelt.

- Jeg tror dog kredsen omkring hesten nok skal få stor glæde af hesten alligevel, da det er en meget fin hest. Har faktisk gået fint i alle dens fire starter i år og virker til at blive stærkere og stærkere.

- Jeg tror den tidligt sidder i spidsen her og så tror jeg ikke, at den kan besejres her. Mit bud på et blank bud i V75, siger Rene Grøndahl Larsen.

Søren Aaen har et modbud, hvis Steen Juuls hest svigter.

- Fivie Barosso (3) har kæmpechance, hvis ikke Rene Kjær bliver overmodig og vil køre spids. Hesten trives ypperligt med rygløb og har en speed, som rækker rigtig langt i den her klasse. Er meldt noget op, men har kapaciteten, der rækker.

- Var ved at løbe henover konkurrenterne i sidste sving senest og dansede forbi til overlegen sejr. Ingen kan vide sig sikker hvis den får de rette rygpositioner de sidste 600 meter, siger Søren Aaen og giver depechen videre til Finn Basse Skov Nielsen:

- Dario Sotto (6 i V75-5) har konkurrenterne kun set ryggen af efter skiftet til Ken Ecce og et eftersyn ved en svensk dyrlæge. Den gik kanon senest og skal ikke glemmes, siger han.