Se hvor stærke Derby-hestene er

2

Træner: Tomas Malmquist - Kusk: Ken Ecce

Har i et år været DERYBYFAVORITTEN, og den kan sagtens vinder Dansk Trav Derby 2020. Men Ekstra Bladet rykker den et hak nedad listen, for den mistede en smule af travet til sidst i Derbyprøven - og mod en af de stærkeste årgange i mange år bliver det en hest helt på toppen, der vinder derbyet. Vi håber, at hesten er 100 procent i orden, for så bliver den heste at slå for de øvrige.