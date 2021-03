Sidste runde på dødsdømt bane

BILLUND LØRDAG 13. MARTS

V4 – Spilstop kl. 12.00

V4-1: 8-7-2-10-11

V4-2: 3-7-2

V4-3: 5-8-9-1-2

V4-4: 6 (5-3)

150 kroner



V5 – Spilstop kl. 12.40

V5-1: 5-8-9-1-2

V5-2: 6 (5-3)

V5-3: 9-3-7

V5-4: 1-4-5-8-7-10

V5-5: 3-9-8

270 kroner



Spil udenom denne favorit: Exit To Heaven (1 i V4-2) vandt ganske vist senest, men konkurrenterne her er en tand bedre. Dette sammen med at hesten ikke har startet siden 4. januar gør, at jeg vælger at se bort fra den.



Husk denne hest: Cato (9 i V5-3) synes jeg er klassehesten i dette løb. Den er ganske vist hårdt inde, men mon ikke Rene Kjær løser denne opgave.