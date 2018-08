Skuffet Salling: Også flot at blive nummer to

Se galopderbyet herover

KLAMPENBORG (Ekstra Bladet): Der var i den grad lagt op til en jubeldag for den aarhusianske købmandsenke Karin Salling på årets største dag på galopbanen ved Klampenborg.

På Dansk Derby-dagen indledte de cerise-farvede jockeyer med at stable sejre. Toåringen Sir Churchill vandt under Oliver Wilson – og 100.000 kroner klingede ind i kasseapparatet.

Nogle løb senere var det Kevin Stott, der på Tante Tove hentede yderligere 100.000 kroner.

Og så var King David storfavorit i Dansk Derby. Men norske Master Bloom var stærkere på dagen. Den sikrede den norske træner Cathrine Erichsen sin tredje danske derbysejr – og det med en hest, der blev fundet for let til start i det svenske galopderby. Her red derbyvinder-jockeyen i stedet sejren hjem i Svensk Derby Consolation.

Master Bloom fik pladsen i historiebøgerne som vinder af Dansk Derby 2018. Bag den King David. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Bedste danske hest blev på andenpladsen King David, og det nederlag tog Karin Salling lige så adstadigt, som dagens flotte hvide påklædning med den høje hat.

- Selvfølgelig bliver jeg altid skuffet, når jeg ikke vinder. Jeg kan ikke lide at have favoritten. Jeg vil hellere have en hest, som ingen regner med, som alligevel vinder. Der er så store forventninger til favoritten. Jeg er skuffet, men nummer to er også flot, sagde Karin Salling efter løbet til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, at King David gjorde, hvad den kunne. Den skylder os ikke noget. Men det ville da have været sjovt at være den første i over 100 år, der havde vundet derbyet to år i træk, sagde Karin Salling.

King David fik 200.000 kroner for andenpladsen – vinderen sendte førstepræmien på 400.000 kroner til sine svenske ejere.