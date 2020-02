Skyd efter en halv million kroner

AALBORG FREDAG 28. FEBRUAR

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 2-1-8-9

V5-2: 8-3-5-7

V5-3: 9 (3-1)

V5-4: 9 (11-8)

V5-5: 9-10-4-6

64 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 9 (9-1)

V4-2: (9 (11-8)

V4-3: 9-10-4-6

V4-4: 1-8-3-5

32 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Boris Simoni (9 i V5-4 og V4-2) har virkelig leveret varen i de seneste starter. Hesten virker til at kunne tåle at bestille noget undervejs, og det tror jeg kommer den til gode her.



Dagens fidus: Early Morning (3 i V4-4) kan en del på sine gode dage. Her kan Casper M. Nielsen lukrere lidt på, at favoritterne måske vil køre lidt på hinanden.