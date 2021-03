Små felter giver ofte favoritsejre

Ekstra Bladets spilforslag AALBORG FREDAG 12. MARTS

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 4 (5-7)

V5-2: 4-1-5-3

V5-3: 2-6-4-8-7-1

V5-4: 5-6-3

V5-5: 2 (5-1)

72 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 2-6-4-8-7-1

V4-2: 5-6-3

V4-3: 2 (5-1)

V5-4: 3-4

72 kroner



Spil udenom denne favorit: Tarzan Gardenia (6 i V5-2) leverede ganske vist et godt løb senest, men den fik også løbet flot serveret af kusken. Det kan jeg ikke forstille mig sker igen.



Husk denne hest: Trophygirl (3 i V5-4 og V4-2) kommer i nyt regi for Flemming Jensen hvis heste holder nærmest hysterisk form i øjeblikket

Ekstra Bladet har fokus på Cadiz (4 i V5-1) og Flemming Jensen i dagens spilforslag. Ismanden løser som regel sine favoritture på hjemmebanen. Forrige mandag vandt han fire af fem løb.

Hesten sæsondebuterede med en flot sejr senest. Løbet kan ses herover.

Flemming Jensen og Cadiz. Foto: Ditte Hesselborg/Dansk Hestevæddeløb

Generelt er der små felter - og der vinder favoriterne ofte. De bedste heste vinder som regel den slags løb, så flere heste i løbene er et stort ønske for spillerne. Ekstra Bladet våger alligevel at pege på en hest, der ikke skal med. Så er det op til spillerne, om de tror på overraskelser.