Smeden er Danmarks bedste amatør

2017 var et jubelår for den 49-årige amatør-travkusk Dennis Kristiansen.

Han sikrede sig sit fjerde landschampionat for amatørkuske. Men det at være mest vindende på landsplan står ikke højest, når han ser tilbage.

- Det største var helt klart, at jeg vandt både DM og NM for amatørkuske. Specielt DM-titlen, for den syntes jeg, at jeg manglede i samlingen. Jeg havde kørt med i DM-matcherne i over 10 år uden at vinde, så jeg var rigtig glad for at tage den titel.

Se galleriet fra DM-dagen under artiklen

Favorit hos Rækværkskuskene



Tre år i træk har Dennis Kristiansen vundet titlen som årets amatørkusk i Danmark. Foto: Lasse Jespersen

De to titler og landschampionatet gør Dennis Kristiansen til favorit, når titlen Årets Amatørkusk 2017 skal uddeles næste lørdag i Aarhus.

Ekstra Bladets nye panel af rækværkskuske har i hvert fald Smeden fra Skive som favorit.

Dennis Kristiansen tror da også på gode muligheder for at tage titlen for fjerde år i træk.

- Jeg er den, der har vundet flest løb. Jeg er den, der har indkørt flest penge, og jeg har taget både DM- og NM-titlen, så for mig er mulighederne store.

Har du forberedt en takketale?

- Nej. Det er nemesis.

Men du tager pænt tøj på?

- Jeg er altid velklædt, svarer Dennis Kristiansen og slipper et stort latterbrøl løs.

Kigger efter nye heste

Dennis Kristiansen har ikke et hav af heste at vælge mellem, og derfor er han langt fra sikker på at gentage succeserne i år.

- Jeg vil gerne skifte lidt ud i vores heste. Det gælder om at finde afløsere, der ikke har tjent så meget. Materialet skal fornyes løbende, og det er nemmest at vinde løb i de lave klasser.

Lørdag aften kører han outsideren Hobard i Liga 2 på hjemmebanen.

- Det er klart en af de heste, som skal trække læsset. Den startede lørdag i Aarhus, og jeg synes, at den gjorde det fint. Den var tæt på at vinde.

- Derimod har en hest som April Hydrup skuffet mig meget, og så har jeg store forventninger til Cecilie Mølgaard, der endnu ikke har været til start. Den er sent tilkørt, men jeg mærker, at den har en god forståelse for travløb.

Dennis Kristiansen var øverst på sejrsskamlen, da der sidste år blev kørt Nordisk Mesterskab for amatørkuske i Odense. Foto: Gorm Johansen/Dansk Hestevæddeløb

Som amatørkusk er der masser af muligheder fra start. Der er rene amatørløb, formløb, almindelig travløb og amatørkuske må også starte i Travligaen, der er sportens eliteløb.

- Jeg kan helt klart bedst lide at køre Ligaløb, og så er det jo vildt spændende, når vi har heste, der kan være med i årgangsløb. Vi arbejder os hen mod at have flere heste, der kan være med i de to kategorier. Derfor kigger jeg i den nærmeste tid på plage, og vi har flere unge heste på vej.

Kører til Tyskland hver torsdag

Umiddelbart er det svært at se, hvornår Dennis Kristiansen har tiden til at træne sine heste. Smedeforretningen kører nemlig i højeste gear.

- Det har aldrig gået bedre end nu, siger Dennis Kristiansen og fortæller om denne uges arbejdsprogram.

Mandag var han hos Marc Bæk Nielsen og Peter Rudbeck. Tirsdag besøgte han Gordon Dahl og Henning Olesen. Onsdag er han hos Morten Friis og Jeppe Rask. Hver torsdag kører han til Nordtyskland for at sko heste hos den danske træner Christian Lindhardt.

- Om torsdagen kører jeg hjemmefra kl. 3.45 og er først hjemme i Højslev igen ved 21-tiden, og derefter er den gamle mand ved at være træt, så hver fredag holder jeg fri.

I flere år har Dennis Kristiansen skoet for Peter Rudbeck. Her giver han Nobodybeatsthebeat vinderskoene på inden Hoppederbyet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Dennis Kristiansen har ændret sit kundegrundlag.

- Før havde jeg mange kunder, men nu er jeg begyndt at have store kunder i stedet for. Det betyder også, at jeg ikke holder sommerferie. Når jeg gerne vil sko de gode heste, så kan jeg ikke tillade mig det. I begyndelsen af juli er der Jydsk 4-årings Grand Prix, og der er storløb resten af året. I stedet har jeg holdt lidt ferie mellem jul og nytår, siger Dennis Kristiansen.

Flere travartikler på ekstrabladet.dk/trav

Se også: Ugens vrinsk: God start af Fast Track

Avisen-heste løber på hinanden