Spiforslag: Halvskør hest i millionspillet

Ekstra Bladets spilforslag JÄGERSRO OG SOLVALLA – ONSDAG 11. DECEMBER

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 4-5-7

V86-2: 6

V86-3: 5

V86-4: 5-2-1-4-8-10

V86-5: 5-4-2

V86-6: 1-3-11-5-8

V86-7: 4

V86-8: 5-8-10

202,50 kr.



Dagens fidus: Chablis (4 i V86-1) skuffede ganske vist senest, men mon ikke det bare var en dårlig dag. Hesten har styrken som sit våben og med de formodede værste konkurrenter startende 20 meter efter, tror jeg Steen Juul løser opgaven. Steen Juuls to andre starter:

V86-3: 7 Bvlgari Peak

V86-5: 10 Waiting Hill Hall



Dagens sikre: Toddler (5 i V86-3) ligner en hest i fremgang, og den har tidligere vist, at den også mestrer sprinterdistancen og har masser af fart indenbords. Jeg tror den bliver kørt til en tidlig føring og bliver der løbet ud. Vis mere Luk

En halvskør hest, som har pjattet meget væk i de seneste tre år.

Men efter 50 løb har Balto d'Huon fundet rytmen og har taget tre sejre i træk på den svenske hovedstadsbane Solvalla.

- Det er næsten for meget at tro på fjerde sejr i træk på Solvalla, siger Stellan Tidelius, inden V86-løbene.

Stellan Tidelius har været hesteejer siden 60'erne og har været amatørtræner nærmest lige så længe.

Mange af de heste, som andre har opgivet er blevet hjulet tilbage hos nu pensionerede Tidelius.

Lærte hesten at svømme

Balto d'Huon var skadet. Langtidsskadet.

'Balto' som hesten kort og godt kaldes har haft store problemer med forbenene. Tidelius bestemte sig for svømmetræning.

- Jeg lærte den at svømme, og siden startede den uden at have været på banen til træning.

Balto d'Huon vandt V86 på Solvalla i slutningen af oktober. Kaj Widell i sulkyen.

Efter et tilbageslag blev det en mere forsigtig fremgangsmåde til den nu otteårige vallak.

50 løb og bare to sejre blev det over en treårige periode. Tidelius kalder det opbygning.

- Jeg ved, at der er kapacitet i hesten, men der var meget tomgang i den, for den var aldrig i fuld træning.

Balto d'Huon har nu tre sejre i træk.

- Jeg kan ikke sige, at jeg tror på fjerde sejr i træk oå Solvalla, så tror folk, at jeg er tosset. Spor otte er heller ikke godt, men vi skal ikke bakke. Den er starthurtig, og vi må prøve at få den fremad, når starten går. Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan Kaj Widell kører. Det kan koste mange kræfter at bruge den hårdt fra start.

Mange tager Balto d'Huon med på kuponen. Ekstra Bladet følger trop og har den blandt de tre udvalgte heste i sidste afdeling af V86.