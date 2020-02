Spilforslag: 19 løb uden sejr

Ekstra Bladets spilforslag SKIVE LØRDAG 15. FEBRUAR

V65 – Spilstop kl. 19.40

V65-1: 6 (7-2)

V65-2: 3 (2-4)

V65-3: 5-2-1-7-9

V65-4: 6-10-7-1-5

V65-5: 6 (2-5)

V65-6: 2-1-9-5-10-6

150 kroner



V4 - Spilstop kl. 20.20

V4-1: 5-2-1-7-9

V4-2: 6-10-7-1-5

V4-3: 6 (2-5)

V4-4: 2-1-9-5-10-6

300 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens fidus: Leicester’s Trophy (9 i V65-3 og V4-1) viser i glimt stor hurtighed, men har det med at dumme sig med galop en gang i mellem. Fra dette startspor skal hesten ikke være med i nogen hurtig åbning, så måske den får den nødvendige ro undervejs. Den kan pille mange ned til slut.



Dagens sikre: Unstoppable (6 i V65-5 og V4-3) virker nærmest ustoppelig i denne klasse og selv om 1620 meter med voltestart kan være problematisk tror jeg Rene Kjær og hest løser denne opgave. Vis mere Luk

Ikke siden 15. juli 2018 er det lykkedes for travhesten Twigs Briard at sætte mulen først på målstregen. Siden har den været med i 19 løb - og er trods sejrstørken vandret godt op gennem klasserne via sekundære placeringer.

Lørdag aften starter hesten i Liga 2-løb på Skive Trav. Den er tippet som vinder af traveksperten Vagn Horum, men kusken Mads Hviid Nielsen lover ikke spillerne en sikker vinder i V65-spillet.

- Nej, men jeg lover, at den er en af de heste, der kan vinde løbet, siger den unge travtræner.

- Jeg håber altid, at jeg vinder, når jeg kører ud til et løb, men når man har en hest i Liga 2, så er det svært at vinde. Der er mange gode konkurrenter - og det er der også lørdag, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvorfor har der været så lang tid siden seneste sejr?

- Den var ude med en skade en stor del af sidste sæson, og de dage, som i seneste start på Charlottenlund Travbane, hvor den leverede et topløb, så fik den for langt frem til førerhesten. Hesten har haft sin del udtur - eller også har mødt en hest, der lige var snert skarpere på dagen.

Da Twigs Briad startede i Ligafinalerne på Charlottenlund Travbane fik den for langt frem til Trophy Spring - netop en af de heste, som Mads Hviid Nielsen frygter i lørdagens løb. Tv: Fast Track

Hvis Mads Hviid Nielsens håb om en sejr skal gå i opfyldelse, så skal hesten havde optimalt udbytte af startspor to.

- Jeg vil forsøge at køre med fra start, men hesten har det også sådan, at den kan sætte benene sammen og slå over i galop. Hvis vi får en position som en af de forreste i feltet, så kan det bliver nemmere.

- Hvor stor er galoprisikoen?

- Den er ikke ret stor. Jeg kender nu hesten så godt, at jeg ved, hvor dens grænser går, siger Mads Hviid Nielsen.