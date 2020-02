Spilforslag: 500.000 kroner i garanti

AARHUS FREDAG 14. FEBRUAR

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 2-5-4

V5-2: 3-8-2-6-5

V5-3: 2-3-8

V5-4: 7-3-9-1

V5-5: 6 (10-1)

180 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 2-3-8

V4-2: 7-3-9-1

V4-3: 6 (10-1)

V4-4: 5-4-6-2

96 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: S A Photo (9 i V5-4/V4-2) kommer nu efter pause, så den er svær at vurdere formen på. Hesten viste dog fin fart før pausen, og med den form, kusken kører i for tiden, kan det være en lille fidus.



Dagens sikre: C You Again (6 i V5-5/V4-3) svigtede ganske vist senest på Jägersro, men den var undskyldt, da det viste sig, den var syg. De første 1000 meter på Jägersro viste den dog så meget hurtighed, at den kan komme tidligt til føringen. Kan kusken så få tempoet dæmpet lidt undervejs, er der ingen, der slår den.