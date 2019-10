Spilforslag: 600.000 til en enlig vinder

CHARLOTTENLUND FREDAG 18. OKTOBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 3-7-8-2

V5-2: 6-4-5

V5-3: 1-6-4-9-7

V5-4: 7-2-3

V5-5: 9

180 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 1-6-4-9-7

V4-2: 7-2-3

V4-3: 9

V4-4: 1-2-3-7-6

150 kroner



Dagens glemte: Countdown (4 i V5-3 og V4-1) har virket overbevisende for Nanna Nielsen. Hesten løber på flotte tider, og kusken kører fornuftigt og kan fra startspor to i anden volte få et fornuftigt løb undervejs.

Dagens sikre: Cheri De Vie (9 i V5-5 og V4-3) er måske ikke den mest oplagte sikre fra dette startspor. Jeg synes dog Steen Juuls hest har virket overbevisende i de seneste starter mod konkurrenter, der er hårdere end disse. Så selv fra et trist startspor bliver det min sikre vinder.