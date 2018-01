Spilforslag: Aalborg indleder weekenden

AALBORG 12. JANUAR

3. løb - spilstop kl. 16.25

Plads: 3 Athene P P.

Forventet odds: Mellem 2,00-4,00

Begrundelse: Et åbent løb kan presse odds i det ofte sikre plads-spil op. Her glæder det om, at den hest, man spiller på er blandt de tre første i mål. Man kan ikke på forhånd se det konkrete odds, da den endelige udbetaling afhænger af, hvor meget der er spillet på de to andre heste, der udløser gevinst i pladsspillet. Kenneth Andersens Athene P P (3 i 3. løb) er valgt, fordi den er starthurtig og fra et fremskudt startspor kan få en god placering i feltet.