Spilforslag: Aalborg vært for Power Hour

AALBORG MANDAG 7. OKTOBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 4

V4-2: 5-4-7-3

V4-3: 5-2-6-7

V4-4: 1-6-4

96 kroner

V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 5-2-6-7

V5-2: 1-6-4

V5-3: 4-9-2-1-3

V5-4: 3

V5-5: 6-4-7-5

240 kroner

Dagens sikre: Fivie Barosso (4 i V4-1) har gjort det fornuftigt for amatør. Denne gang er det Rene Kjær, der sidder bag hesten, og det gør en stor forskel. Hesten virker til at have rigeligt med kapacitet til at vinde.

Dagens ugarderede: Big Flirt (3 i V5-4) er en rigtig god hest, der dog kan virke usikker. Peter Ø. Andersen ser dog ud til at have et godt tag på den, og jeg tror det bliver føring fra start til slut.

Dagens fidus: El Nino Trøjborg (7 i V5-5) har tidligere i glimt gjort det o.k. for Kasper K. Andersen - dog uden at vinde. Modstanden her ser meget overkommelig ud i et løb uden de helt store stjerner.