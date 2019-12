Spilforslag: Årets sidste danske løb

AALBORG TIRSDAG 31. DECEMBER

V65 – Spilstop kl. 11.45

V65-1: 5-11-9-3-10-8-4

V65-2: 9-2

V65-3: 5 (8-10)

V65-4: 7 (4-5)

V65-5: 6-8-3-2-5

V65-6: 3-6-7

210 kroner

V4 – Spilstop kl. 12.25

V4-1: 5 (8-10)

V4-2: 7 (4-5)

V4-3: 6-8-3-2-5

V4-4: 3-6-7

30 kroner

Dagens sikre: Big Flirt (5 i V65-3/V4-1) ser ud til at have stabiliseret sig, og når den går fejlfrit, er der ikke mange i denne klasse, der slår den. Det sker heller ikke her.

Dagens fidus: I D Identity (5 i V65-5/V4-3) har ikke fået meget ud af det i de seneste par starter, men den har mødt gode modstandere, der ikke er med her. Hesten løber på fine tider for klassen, og med et fornuftigt løb kan den ende langt fremme.

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.