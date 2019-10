Spilforslag: Årets sidste klassiske løb

CHARLOTTENLUND SØNDAG 27. OKTOBER

V5 – Spilstop kl. 13.57

V5-1: 3-2-6

V5-2: 8-10-9-5-3-12

V5-3: 2

V5-4: 3-7-2

V5-5: 3-1

108 kroner

V4 – Spilstop kl. 14.53

V4-1: 3-7-2

V4-2: 3-1

V4-3: 10-9-6-3

V4-4: 7

48 kroner

KVARTET - Spilstop kl. 15.13

1. hest: 3

2. hest: 1-7

3. hest: 1-7-9

4. hest: Alle

240 kroner

Dagens glemte: Assiniboia Downs (12 i V5-2) her gjort det ok gennem længere tid nu. Får Casper M. Nielsen held til at få den lirket med fra et skidt startspor, tror jeg det kan tage mange til slut.

Dagens sikre: Barolo (7 i V4-4) har imponeret siden den vendte tilbage til løbene efter skadespause. Selv fra startspor syv, tror jeg Flemming Jensens hest vinder. Hesten virker nem at placere undervejs i løbet, så kusken kan køre frem til føringen, når det passer ham.