Spilforslag: Alle fire kan vinde

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY OG SOLVALLA ONSDAG 6. NOVEMBER

V86 - spilstop kl. 20.30

V86-1: 15-10-5

V86-2: 1-7

V86-3: 5-6-4-2

V86-4: 7

V86-5: 7-1-2-3-4

V86-6: 4

V86-7: 3-4-6-9-1-7

V86-8: 4

180 kroner Dagens favorit i fare: Tale Of Jacks (4 i V86-2) vandt ganske vist en let sejr senest. Konkurrencen var middelmådigt. I de to forudgående starter endte det med galop i hårde i V75-løb. Distancen er et minus - jeg vurderer den bedre på sprint. Derfor er den ikke på dette forslag. Carmine Am (1) og Findus M (7) har tidligere vundet løb på stayerdistancen. Dagens fidus: Dekanen K (3 i V86-7) har ganske vist galopperet i tre af de seneste fem løb. Den danske derbydeltager får nu en af verdens bedste kuske - Björn Goop - i sulkyen. Vis mere Luk

Med to måneder tilbage af året har Conrad Lugauer allerede slået sine tidligere rekorder.

Staldens heste vinder mere end hver fjerde løb og har i 2019 kørt æresrunde efter 119 sejre. Stalden har indkørt tæt ved 10 millioner kroner – og begge tal kan få et høk opad onsdag aften.

Onsdag aften starter Conrad Lugauer nemlig fire heste i V86-løbene på Åby-travet ved Göteborg. De har alle vinderchance.

Først ude er Il Duce Boko (5 i V86-1). I sine tre starter for den tyske travtræner har fireåringen to sejre og en tredjeplads.

- Den har vundet to lette løb, og den var o.k. som treer i et lidt bedre løb. Den har trænet godt inden den her opgave, der er lidt hårdere, og det bliver spændende at se, hvad den kan. Jeg tror den går et godt løb, men jeg er lidt usikker over spor fem. Derfor er der en lille galoprisiko, siger han.

- Den får vatudtræk for første gang, og går den fejlfrit, så er tror jeg, at den kæmper med om sejren.

Tog spids fra spor syv

I V86-3 bliver det Night Brodde (2) der skal ud for Stald Lugauer.

Den indledte året stærkt med en sejr i V75. Nu har den ikke starter i et par måneder efter, at den galopperede to starter i træk.

- Nu er jeg tilfreds med den igen. Den er klar til løb igen, og den går formodentligt som sædvanligt et godt løb.

- Det behøver ikke det klassiske løb i kroppen?

- Nej. Mine heste er forberedte, når de kommer ud.

- Spor to bag startbil er perfekt. Den er hurtig, så sprinterdistancen bør ikke været noget problem. Det bliver nok et lukket hovedlag, og jeg tror, at den kan vinde.

Gaya de Pervenche (3 i V86-5) imponerede i sin seneste start. Den tog spids fra spor syv bag bilen. Moste kræfterne ud af konkurrenterne og vandt overlegent.

- Når man tænker på, at det er et treårsløb, og at den vandt seneste på en 1.14-tid, så bør den række langt. Den går i præcis samme udrustning som seneste.

Den sidste fra stalden kvartet er Quite A Quality (7 i V86-7). Den har vundet fem V75-sejre i år.

- Jeg er faktisk lidt usikker på den. Den var rigtig god i Kalmar i forrige start, men senest vart den ikke lige så god.

- Nu håber jeg, at den er ligeså god, som den træner, for så rammer den indsatsen fra Kalmar. Distancen er ikke noget problem, og vi ændrer ikke i udrustningen.

- Hvilken af hestene tror du mest på?

- Night Brodde. Jeg holder den højt, og den har trænet rigtig godt. Men Gaya de Pervenche er en rigtig fin hoppe, og er Quite A Quality lige så god, som i forrige start, er den også en topchance. Il Duce Boko vandt overlegent senest, og selvom det er lidt hårdere modstand end tidligere, så tror jeg også på den. Jeg har sejrsforhåbninger med dem alle.

Ola Johansson, Kanal 75