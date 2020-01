Spilforslag: Analyse til middagsløbene

V4-løbene i Aalborg - spilstop mandag 12.20

Kommentar: V4-1: Sprint borger som regel for fuld fart fra start. Jeg tror ikke, Chanel Simoni (1) kan forsvare føringen. Eldorado (7) er måske lige lovlig langt ude på startvognens vinge til, den kan, så mit bud bliver Delaware Bounce (6), der jo for et par starter siden vandt fra et skidt spor i en fin tid over dagens distance.

Design Hastrup (8) har fået et skidt startspor, og det trækker naturligvis ned. Hesten leverede dog gode præstationer i december måned, så glemmes skal den ikke.

Disse fire bliver også dem jeg tager på V4-forslaget med en lille fordel til Eldorado.

Hvis man vil ud og gardere yderligere er Dixie Downs (9), der oftest løber med frem på fine tider og Cilas Smed (5), der afsluttede fint efter et godt løb senest, heste man kan tage med.

Kommentar: Cherokee Heaven (1) er den, der springer mest i øjnene. Den har leveret flotte resultater gennem et par måneder nu. Forrige gang dummede den sig ved en galop, men det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Hesten virker stabil nok.

Equidore (7) leverede også en god præstation senest, hvor den bare var konkurrenterne overlegen. Startsporet må trække ned, da man må formode, den skal kæmpe lidt mere om det, hvis kusken vælger at satse på føringen, og det kan hævne sig til slut. Hesten har trods alt kun gjort tre starter.

Perhaps Flax (8) i fejlfri udgave må heller ikke glemmes, da den har vist stor hurtighed, men den skal altså trave hele vejen. Nu vi er ved ustabile heste, så er Carpark North (12) også en af slagsen. Den skal ikke glemmes, da den vel på et tidspunkt finder ud af, at den skal trave, og så har den kapacitet til at vinde. De øvrige heste i dette løb har jeg svært ved at se vinde.

Kommentar: På mine forslag skal der altid være en ugarderet hest, og det synes jeg er svært i denne runde. Derfor bliver mit bud denne gang lidt med rystende hånd. Enjoy Banker (3) synes jeg leverede så god en præstation senest på Åby, hvor den løb en stor del af løbet udvendig på førerhesten og alligevel kun var kort slået. Den får dog kamp til stregen af Endless Love (1) som kommer med tre sejre i rap. Det er en hest som man kan og skal have store forventninger til i denne sæson. Den har ikke lavet noget forkert hidtil i sin karriere.

Zar Laksmy (2) kommer tilbage efter en måneds pause, men Morten Juul plejer at have dem klar på dagen, og det har han uden tvivl også her. Hesten dummede sig senest, men forrige gang leverede den en fin præstation, og jeg tror den er blevet bedre siden.

Dixi (4) vandt en fin sejr senest og en lignende præstation her, så ender den også i sejrsstriden. D A D Flamingo (12) tåler at bestille noget, og det kommer den også til herfra, så jeg har svært ved at se den vinde. Ceania Diamond (5) vandt forrige gang til et højt odds og viste senest, at det ikke var tilfældigt, men modstanden her er bedre, så der skal held til.

Kommentar: Jeppe Juels stald kører som smurt i olie i øjeblikket, hvor træneren sjældent tager hjem uden en sejr eller to. En af de heste, der har vist god form, er Boris Simoni (10). Hesten leverede en meget fornem præstation senest, og den ender også langt fremme.

Jeg tror dog den møder sin overmand i Macro Star (12), der har leveret den ene fine præstation efter den anden, efter den kom til Danmark. Eneste svipser var forrige gang i Oslo, men det ser jeg som en dårlig dag på kontoret. Senest blev det til et nederlag til en konkurrent, der havde fået et væsentligt bedre løb undervejs.

Skal man ud og gardere de to favoritter synes jeg Act Cool (1) som Kasper k. Andersen nok skal få givet et perfekt løb herfra, og Clarck Gable (7), der har fart i kroppen, men ikke rigtig får det nødvendige held – måske denne gang?

Ekstra Bladets spilforslag

V4-forslaget

Spilstop kl. 12.20

V4-1: 7-6-1-8

V4-2: 1-7-8-12

V4-3: 3 (1-2)

V4-4: 12-10-1-7

128 kroner

LD-forslaget

LD-1: 3

LD-2: 12-10-1-7

4 kombinationer a minimum 5 kroner (min. 20 kroner)

