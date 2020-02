Spilforslag: Danskere på togt

HALMSTAD MANDAG 10. FEBRUAR

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 2-6-10-5-1

V64-2: 1 (3-2)

V64-3: 4-3-1-11

V64-4: 9-6-8

V64-5: 9-7-10-13-1

V64-6: 5 (8-1)

300 kroner.



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Una Blessed (10 i V64-1) er blevet matchet hårdt i det meste af sin karriere, og modstanden her virker til at være lettere, end den er vant til. Startsporet trækker dog ned.



Dagens sikre: Victorius Wine (1 i V64-2) har fået et godt tilbud. Hesten virker til at have masser af fart i kroppen og kan måske holde føringen fra start.