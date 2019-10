Spilforslag: Dynamitfredag i Odense

ODENSE – 4. OKTOBER

V5 Spilstop kl. 16.07

V5-1: 6-5-4-7

V5-2: 3

V5-3: 2-10-9-7

V5-4: 11-4-6-10

V5-5: 5

64 kroner

V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 2-10-9-7

V4-2: 11-4-6-10

V4-3: 5

V4-4: 3-9-12

96 kroner

Dagens ugarderede: Alpha Peak (3 i V5-2) var stor i nederlaget sidst. Denne gang tror jeg Steen Juuls hest kommer tidligt til føringen og så får den lov til at bestemme hele vejen til mål.

Dagens sikre: Bette Nock (5 i V5-5 og V4-3) virker til at have lagt galopnykkerne på hylden, og fra dette startspor or jeg ikke Jeppe rasks hest taber dette løb.

Dagen glemte: Allan’s Hest (12 i V4-4) har ganske vist et halvskidt startspor, men måske det kan være til hesten fordel, da den ikke er så stabil igen. Anders Pedersen er sikkert offensivt indstillet og vil givet blive kørt frem tidligt i løbet, så der kan komme lidt fart på.