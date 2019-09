Spilforslag: Dynamitfredag

CHARLOTTENLUND FREDAG 13. SEPTEMBER

V5 Spilstop kl. 16.07

V5-1: 4-5-6

V5-2: 3-4-6-1-7

V5-3: 2

V5-4: 7-4-6

V5-5: 5-1-4

135 kroner

V4 Spilstop kl. 16.43

V4-1: 2

V4-2: 7-4-6

V4-3: 5-1-4

V4-4: 4-5-3

54 kroner

Dagens ugarderede: Eye In The Sky (2 i V5-3 og V4-1) starter 40 meter foran de på papiret værste konkurrenter. Vi har tidligere set Maria Hansen, der sidder bag, have godt styr på hestens evner. Hun vil sikkert anlægge et tempo, der gør, at baghestene aldrig kommer ind i legen for alvor.

Dagens fidus: Fusion Scoop (1 i V5-5 og V4-3) har slet ikke levet op til forventningerne hos Kenneth Nielsen. Hesten er bedre end det, den har vist hidtil, og jeg synes, parret har fået et godt tilbud her.