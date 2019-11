Spilforslag: Eddie The Eagle fra bagspor

ODENSE LØRDAG 23. NOVEMBER

V4 – Spilstop kl. 11.10

V4-1: 9-8

V4-2: 8-3-2-1-5

V4-3: 11-5-10

V4-4: 6 (1-10)

60 kroner



V5 – Spilstop kl. 11.50

V5-1: 11-5-10

V5-2: 6 (1-10)

V5-3: 11-13-14-7-9-4-12

V5-4: 3-2-1

V5-5: 9-8-1

189 kroner



Dagens fidus: Insane Sweet (1 i V4-2) er meget svingende i sine præstationer, men modstanderne her holder ikke den store klasse. Startsporet er vel o.k., så hesten burde være sikret et fornuftigt løb undervejs.

Dagens sikre: Do It Mingus (6 i V4-4/V5-2) ser jeg som værende feltets bedste hest, og jeg har meget svært ved at se den tabe dette løb.

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på forslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen på spilforslag. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.