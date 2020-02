Spilforslag: Ekstra Bladets analyse

V4-løbene i Skive - spilstop mandag 12.20

Kommentar: Elegant C N (2) og Danny E P (1) tror jeg gør op om sejren. Jeg tror ikke, Danny E P kan forsvare føringen og det tror jeg bliver udslagsgivende. Så mit Vinderbud bliver Elegant C N. De øvrige heste i løbet må kæmpe om de resterende placeringer

Kommentar: Denne afdeling synes jeg er meget svær, og hvis der var råd til det, ville jeg gerne have alle med. Men mit forslag skal helst holdes på et beløb omkring de 100 kroner, så man selv kan føje garderinger til. Derfor må jeg vælger jeg nogle fra. Udvider man spilforslaget til alle heste, så koster det 180 kroner.

Act Cool (2) synes jeg snart har fortjent en sejr, og herfra ser det godt ud. Denimcowboy (5) var meget fin senest, så den vinder snart. Cannon Flame (8) har farten til at vinde, men den skal altså trave hele vejen. Alltherightmoves (7) og Bacardi (1) kommer også med.

Kommentar: Dixi (7) var meget fin senest, hvor den vandt over gode modstandere. Den kan være et godt bud på en sikker, hvis man skal have råd til at lukke anden afdeling. Jeg vælger dog at gardere, da startsporet kan drille. Mojo’s Star (2) er ikke nogen dårlig hest, så med et fint rygløb kan den ende langt fremme. Cinxia (8) viste fin fart senest, men er også handicappet af startsporet. Ilyushin (3) og Catchy Spring (6) må ikke glemmes

Kommentar: Umbra (6) vinder. Ganske vist galoperede den senest fra start, men det var i voltestart. Nu er det autostart, og her virker den som sikkerheden selv. Føring fra start til slut.

Ekstra Bladets spilforslag

V4-forslaget

Spilstop kl. 12.20

V4-1: 2-1

V4-2: 2-5-8-7-1

V4-3: 7-2-8-3-6

V4-4: 6 (4-9)

100 kroner

LD-forslaget

Spilstop kl. 13.00

LD-1: 7-2-8-3-6

LD-2: 6

5 kombinationer a min. 5 kroner. 25 kroner er min. indsatsen

