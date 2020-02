Spilforslag: Find seks vindere

ÖREBRO – TORSDAG 13. FEBRUAR

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 11 (8-9)

V64-2: 9-3-8-11-13

V64-3: 5-2-12

V64-4: 1-13-15-8

V64-5: 2-9-10-3-8

V64-6: 1 (7-9)

300 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Payet D.E. (11 i V64-1) svigtede ganske vist i sin seneste start, men jeg synes hesten er så meget bedre end modstanderne, at meget skal gå galt for at den ikke skulle vinde dette.



Dagens fidus: Gassin AM (2 i V64-3) leverede en o.k. præstation senest på Solvalla. Startsporet burde være perfekt for dens del. Jeg tror den rammer føringen tidligt og vil derfra sælge sig så dyrt som muligt.