Spilforslag: Find seks vindere

ÅBY – TORSDAG 20. FEBRUAR

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 6 (5-8)

V64-2: 10-3-6

V64-3: 10-12-1-4

V64-4: 4-3-11-5-15-14

V64-6: 5-6-1

216 kroner



Dagens sikre: Adde S.H. (6 i V64-1) havde en fin sæson sidste år, og det ser ud til, denne sæson også bliver fin. Den har ganske vist sin på papiret værste konkurrent indenfor sig, men den er ikke så afhængig af føringen.



Dagens fidus: Twentyfourseven DE (1 i V64-3) har fået et perfekt startspor, og kusken kender den. Senest var den kun kort slået efter et ikke alt for nemt løb.