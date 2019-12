Spilforslag: Giver bjørnen en gave

BOLLNÄS SØNDAG 22. DECEMBER

GS75 – Spilstop kl. 15.00

GS75-1: 4 (11-10)

GS75-2: 6-5-10-8

GS75-3: 5-11-3-9-1

GS75-4: 2 (9-5)

GS75-5: 15-12

GS75-6: 4 (3-5)

GS75-7: 4-8-10-3

160 kroner



Dagens fidus: Bear Gift (9 i GS75-3) har været ude i nogle hårde løb på det seneste, og senest da den var tilbage i klassen vandt den en fin sejr. Denne gang er modstanden også mere som den er vant til.



Dagens sikre: Jeppas Qurt (4 i GS75-6) ser ud til at have fundet formen, og jeg har meget svært ved at se den tabe. Startsporet er perfekt, kusken leverer i øjeblikket, og hesten holder fin form – hvad skulle tale imod?