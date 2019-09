Spilforslag: Grand Prix i Aarhus

AARHUS SØNDAG 29. SEPTEMBER

V5 – Spilstop kl. 12.50

V5-1: 7

V5-2: 3-5-6-4-8

V5-3: 8-6-7-1

V5-4: 8-1

V5-5: 8-11-4

120 kroner

V4 – Spilstop kl. 13.50

V4-1: 8-1

V4-2: 8-11-4

V4-3: 6-5-4-2

V4-4: 8

48 kroner

Dagens sikre: Elegant C N (7 i V5-1) har både fart og styrke til at kunne have været med fremme i hovedløbet. Vinder dette løb uden problemer.

Dagens overraskelse: Bringmeupfront (6 i V5-2) løber ofte med i afgørelserne. Kan være vinderen, da modstanden er moderat.

Dagens glemte: Donato Hyrdehøj (5 i V4-3) har endnu ikke vundet løb i år, men jeg synes sejren nærmer sig. Hesten er stabil som få, og i dette lille felt kan den være vinderen blandt flere.