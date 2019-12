Spilforslag: Her er dagens sikre vinder

AARHUS SØNDAG 8. DECEMBER

V5 – Spilstop kl. 14.45

V5-1: 7 (8-4)

V5-2: 7-9-1-2-8-5

V5-3: 6 (4-11)

V5-4: 2-6-1

V5-5: 8-9-5-6

72 kroner



V4 – Spilstop kl. 15.46

V4-1: 2-6-1

V4-2: 8-9-5-6

V4-3: 8 (3-11)

V4-4: 13-5-10-11

96 kroner



Dagens fidus: Enzo Design (5 i V5-2) er bedre end resultatrækken, da den har mødt god modstand i sine seneste starter. Fra startspor fem, tror jeg den vil blive kørt til en tidlig føring og anlægge et jævnt tempo – måske den kan holde hele vejen.



Dagens sikre: Danny E P (8 i V4-3) har leveret fine præstationer uden at få maksimal udbytte. Jeg ser den som feltets bedste hest og har svært ved at se den tabe.