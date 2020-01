Spilforslag: Her i Malmø kan danskerne vinde

JAGERSRO TIRSDAG 14. JANUAR

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 3-7-6

V64-2: 4

V64-3: 2-8

V64-4: 4-8-3-2-9-7-6-1-5

V64-5: 7

V64-6: 4-10

108 kroner



Dagens sikre: Dario Sotto (4 i V64-2) virker som en hest med et stort potentiale og undgår den fejl, så tror jeg den vinder. Det ligner en tidlig føring, og så bliver den der resten af vejen.



Dagens fidus: Yankee Sensation (3 i V64-4) kommer ikke med verdens flotteste resultatrække. Jeg synes dog der var fremgang at spore i dens seneste start, hvor den mødte gode konkurrenter, og den faldt ikke helt igennem. Startsporet burde være noget nær perfekt for dens del.