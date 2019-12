Spilforslag: Hest og kusk i fin form

SOLVALLA TIRSDAG 17. DECEMBER

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 5 (4-2)

V64-2: 7-2-1-4-10-11

V64-3: 6-4-1-9-8-2

V64-4: 1-9-3-2-12

V64-5: 3 (8-4)

V64-6: 3 (1-11)

180 kroner



Dagens sikre: Global Unlimited (5 i V64-1) skuffede ganske vist senest, men løbet udformede sig ikke lige til dens fordel. Jeg ser det som en dårlig dag på kontoret, og tror hesten er tilbage i fuld vigør.



Dagens fidus: Axel Ruda (1 i V64-3) kommer med to sejre i træk, og hesten virker til at holde fin form. Kusken viser også fin form og kører med stor selvtillid, så alt burde være o.k.