Spilforslag: Høj ubetaling i sigte

AALBORG LØRDAG 8. FEBRUAR

V65 – Spilstop kl. 19.40

V65-1: 7 (2-6)

V65-2: 2-6-5

V65-3: 3-6-4-12

V65-4: 3-7-5-11

V65-5: 3-6-8-2-11-12

V65-6: 2 (7-4)

288 kroner.



V4 – Spilstop kl. 20.20

V4-1: 3-6-4-12

V4-2: 3-7-5-11

V4-3: 3-6-8-2-11-12

V4-4: 2 (7-4)

192 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Fivie Barosso (3 i V65-5/V4-3) holder høj klasse, og selv om jeg ikke tror den kan tage føringen her, vil den givet få et fornuftigt løb. Jeg synes den er tilpas stærk til at lægge et vist pres på førerhesten, hvis kusken Marita Berg vælger at lægge sig der. Jeg tror den vinder.



Dagens sikre: Don Cash (2 i V65-6 og V4-4) er en hest, der bliver bedre og bedre. Jeppe Juels stald kører med fin form i øjeblikket. Startsporet er perfekt, og hesten viste senest, at den kan bestille noget. Alt dette lagt sammen gør, at jeg tror Don Cash løser denne opgave.