Spilforslag: I aften gælder det på Bornholm

BORNHOLM – TIRSDAG 10. SEPTEMBER

V5 – Spilstop kl. 19.00

V5-1: 10-4-8

V5-2: 8-9-10-5

V5-3: 10

V5-4: 8-6-9

V5-5: 5-2

72 kroner

V4 – Spilstop kl. 19.43

V4-1: 10

V4-2: 8-6-9

V4-3: 5-2

V4-4: 10-8-3-4-7

60 kroner

Dagens fidus: Symphonic Filippa (8 i V5-1) kan en del, når den er fejlfri, men desværre er det ikke så ofte, det sker. Der er mange om buddet i dette løb, og skulle Camilla Samson få sin hest bugseret rundt, så er den ikke dårligere end de øvrige heste i løbet.

Dagens ugarderede: Fledder Greenwood (10 i V5-3 og V4-1) har ganske vist trukket et højt startnummer, og det er sjældent en fordel på den lille bane på Bornholm. Jeg synes dog, hesten har vist så meget styrke, at den tåler at runde disse også ude i sporene.

Dagens overraskelse: Aston Martin (9 i V4-2) vandt en fin sejr senest i billigere selskab. Denne gang er konkurrencen skærpet, men kommer der lidt tempo på løbet, kan den være vinderen.