Spilforslag: Jagter 10 millioner

Ekstra Bladets spilforslag GÄVLE LØRDAG 30. NOVEMBER

V75 – Spilstop 16.20

V75-1: 2 (3-7)

V75-2: 1-9-6

V75-3: 5 (7-10)

V75-4: 7-5-2-4-13

V75-5: 3-1-8

V75-6: 4-5-8

V75-7: 7-11-5-1

270 kroner



Dagens sikre: Thrust Control (2 i V75-1) vandt en fin sejr på en god tid senest. Denne gang er buen spændt, men startsporet er godt, og får Carl Johan Jepson held til at komme til føringen, er jeg sikker på den holder hele vejen.



Dagens fidus: Norrlands Scott (13 i V75-4) er en stærk hest, der tåler at arbejde i sporene, hvilket den også kommer til, hvis den skal vinde løbet. Hesten har tidligere mødt gode heste uden at falde igennem, så hvis den ikke får for mange trafikproblemer, tror jeg den ender langt fremme. Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på forslag. Tager man en førstereserve med fordobles. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Luk

- Mit mål at køre ti millioner svenske kroner ind, inden året er slut, siger komettræneren, som har tre heste med i lørdagens V75-omgang på hjemmebanen i Gävle.

Han blev travtræner i 2014 - fem år senere ligger Fredrik Wallin på 16. plads over trænere i Sverige - målt på indkørte præmier.

Efter en mageløs sæson, der hidtil har indkørt 9,5 millioner svenske kroner.

Halvdelen af dem har staldens reklame hest Activated travet hjem.

- Den har været fantastisk, men selv om man ikke tager den med i regnestykket, så har vi fordoblet resultatet i forhold til i fjor. Det er jeg meget tilfreds med, siger Wallin som har 54 heste på træningslisten.

Halvdelen af dem er et- eller to-årige - og de flotte resultat er derfor nået på bare 238 starter. Færre end samtlige kolleger på Top 20-listen.

- Den store forskel i forhold til tidligere år er, at hestene har været friske gennem hele sæsonen. Samtidig er staldens kvalitet højnet på grund af hesteejere, der har satset.

Uheld i lodtrækningen

Lørdag i Bronzedivisionen har der været uheld i lodtrækning for Loser on Loser. Den har fået spor 12.

- Spår-guderne har ikke været på den side i hele sæsonen. Det er ekstra syng, for den bryder sig ikke om at komme for langt ud i sporene i opløbssvinget.

- Det var meningen, at den skulle have vinterpause nu, men da jeg den igennem sammen med dyrlægen var hun for fin til det, så vi bestemte os for et par starter mere.

- Kan den vinde trods sporet?

- Jeg giver ikke op på forhånd, men det kræver masser af tur. Jeg ser gerne, at den køres lidt på chancen. Skulle det løse sig, så spurter den mange ned. Derimod siger vejrprognosen, at det skal regne i weekenden, og at det bliver koldt på lørdag. Den har lidt følsomme fødder, og vi kan blive nødt til at køre med sko, hvis det bliver frost.

Det blev et bedre startspor for Livi Othella H.M, som ser ud til at kunne nå føringen i V75-2.

- Det tror jeg på. Derimod blander jeg mig ikke i taktikken. Den afgører Erik Adielsson selv. En gang har den galopperet i front, men der var den for let balanceret. Jeg skifter hovedlag fra blinkers til halvlukket for at give kusken mulighed for at køre i spids. Jeg tror, at den behøver at kunne se konkurrenteren, hvis den skal gå fremme.

- Hvordan er formen?

- Den peger lidt opad. Det er en hest, som kæmper fint, og den har gået i mål med kræfter i behold to gange i træk.

Omgangens bedste chance

Wallins bedste chance i V75 er Dusktodawn Sisu i samme løb.

En seksårig hest, der har startet tre gange i nyt regi.

- Den er undtagelsen. Normalt tager jeg ikke ældre heste i træning. Jeg vil hellere satse på unghestene.

- Hesten var fin i mandagens træning. Jeg regner med, at det bliver med bagsko, som senest. På forbenene an den gå barfodet - også selv om det bliver frost.

- Kan den gå udvendigt på førerhesten?

- Det er ikke utænkelæigt. Men den gør det bedst, når den får lov til at vente med angreb tild er mangler 300-400 meter.

- Hvad er målet for 2020?

- Jeg tror ikke, at vi kan køre lige så mange penge ind som i år. Det vil kræve dobbelt så mange startheste. Kan vi nøjes med at halvere cifrene bliver jeg glad, siger Fredrik Wallin.