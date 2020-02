Spilforslag: Kæmpe udfordring i millionspil

Husk, at du i din frokostpause på mandag kan se frokostløbene fra Skive på Ekstra Bladet

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY – LØRDAG 1. FEBRUAR

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6 (1-15)

V75-2: 1-5-4-11-12-2

V75-3: 14-1-8-5-3

V75-4: 12 (5-1)

V75-5: 7 (3-14)

V75-6: 7-4-3-14-8-15

V75-7: 5-4-10-14

360 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens sikre: Enzo (7 i V75-5) kommer med tre sejre i træk. Alle er vundet med bred margin, og det ser ikke ud det nødvendigvis behøver at stoppe ved det. Løbets 2640 meter er ikke nogen ulempe, og startsporet er ok. Kusken Henriette Larsen vinder en del løb i øjeblikket, så det ligger lige til.



Dagens fidus: Velegance (7 i V75-7) vandt en fin sejr i lettere selskab end dette, men jeg synes den viste gode egenskaber. Startsporet er vel o.k., når den nu skal have 20 meters tillæg, så det ser lovende ud her. Vis mere Luk

Det er en usædvanlig V75-omgang, som køres på Åby-banen lørdag eftermiddag.

V75 Champions - en kuskmatch for de 15 oftest sejrende kuske i 2019 - skal afgøres.

Kuske som Örjan Kihlström, Ulf Ohlsson, sidste års vinder Carl Johan Jepson og danske Flemming Jensen samler point i seks mål for at blive V75 Mester.

I V75-5 mødes sidste års 15 bedste lærlinge i 'V75 Lærlingschampion'. Det løb er i øvrigt det eneste, som startes med autostart.

Danske Flemming Jensen kan blive V75 Champion. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Åbytravets sportschef Jon Walter Pedersen.

- Det er en umage omgang. Det bliver sandsynligvis ikke enkelt at finde de syv vinderheste.

- Jeg var faktisk lidt skeptisk på forhånd. Skulle vi virkelig have syv løb med 15 heste. Stockholm klarede jo ikke at fylde et hoppeløb i fjor, og det bør jo være endnu sværere på denne tid af året. Men vi ændrede betingelserne for hoppeløbet, så flere klasser kunne deltage, og så lykkedes det også.

Ren rebus

For spillerne bliver V75 Champions en svær omgang. Pedersen mener, at hver af de enkelte løb ser svære ud.

- Det er en dag med mange interessante og også lidt anderledes løb, fordi det ikke kræver så mange startpoint som normalt at komme med i en V75-omgang. Det er med blandede heste. Der er mange kuske, som kører sine heste for første gang. Der er koldblodsløb, et hoppeløb og et langdistance løb. Det bliver svært.

- Er der et løb, der ikke kræver mange garderinger?

- Nej. Faktisk ikke. I koldblodsløbet (V75-4) bliver Grislefaksen G.L. og Bellfaks meget spillede, men vi ved jo, at der ofte kommer overraskelser i koldblodsløbene.