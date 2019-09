Spilforslag: Kammerater på tur

Ekstra Bladets spilforslag BOLLNÄS – LØRDAG 14. AUGUST

V75 – Spilstop 16.20

V75-1: 6-3-8

V75-2: 8

V75-3: 10-4

V75-4: 14-7-15-10-13-12

V75-5: 6-5

V75-6: 1

V75-7: 4-2-11-8-5-1

Dagens Koldblodsvinder: Lukas Rauen (14 i V75-4) vinder ofte i øjeblikket og løber med fin form. Kusken virker til at være i form, så der er ikke meget, der ikke taler for sejr her. Dagens ugarderede: Makethemark (1 i V75-6) er en af Sveriges bedste heste, og den løber oftest lige op mod Europaeliten, og de er ikke med her. Jeg tror, Ulf Ohlssons hest løser opgaven.

En lille shetlandspony kan spille en afgørende rolle i lørdagens gulddivision.

En lille shetlandspony kan spille en afgørende rolle i lørdagens gulddivision.

Frej hedder hesten, der er lykkedes med det, som ingen mennesker formåede - at få ro på travhesten Sorbet.

- Nu ærgrer jeg mig bare over, at jeg ikke købt en pony for fire år siden, siger træneren Daniel Redén.

Sorbet er en af de to tunge favoritter i Gulddivisionsløbet på Bollnästravet.

- Nogen gange er det, som om den mister besindelsen og virkelig opfører sig vildt. Det skete blandt andet da, den var fem år. Der skadede den sig selv, så den var ude af løb i et helt år. Den sparkede så hårdt på væggen, at der røg et ledbånd, siger træneren.

- Når den er hjemme, så er den meget håndterbar. Problemet er, når den kommer ud til løb. Den har ofte lavet så meget ballade i transporten, at den havde mistet al energien, siger han.

Nu er recepten fundet. Hestens humør er igen i top.

Travtræner Daniel Redén. Foto: Maria Homen/TR Bild

Hemmeligheden er Frej - shetlandsponyen. Det er hesten oppasser Ellinor Wennebring og træneren fireårige datter, der står bag genistregen.

- Ellinor har i flere år talt om, at den hun ville have noget selskab til Sorbet, men jeg har været skeptisk. Hingste går normalt ikke med andre heste, og jeg har været bange for, hvad den ville gøre med ponyen, hvis vi prøvede.

Datteren skulle have en pony

Datterens arvede hesteinteresse betød, at Redén skulle købe en pony. Det blev Frej.

- Vi købte den, så min datter havde en hest at pusle med og ride på. Men samtidig blev tanken modnet om, at Sorbet kunne få en kammerat, og vi prøvede at lade dem gå sammen.

To måneder senere var det ikke muligt at skille dem ad.

- De går sammen hele tiden og har bokse i stalden ved siden af hinanden. Det har fungeret over al forventning.

Når Sorbet skal til løb, tager Frej med.

Den er så lille, at den på travbanerne kan være i boksen med Sorbet, og allerede efter første rejse kunne Daniel Redén konstatere, at Sorbet kom i langt bedre humør.

- Den er betydelig venligere end normalt. Jeg håber, at den derved kan forbedre sig yderligere.

Sorbet med kusken Örjan Kihlström. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

Det gav gevinst i Rättvik 3. august. Sorbet gik et godt løb. Den kom dog ikke fri til angreb og sad fast med alle kræfter sparet bag vinderen Ringostarr Treb.

- Kusken siger også, at der er forskel. Den er roligere inden start, og den er mere håndterbar i løbene. Det er meget positivt, siger Daniel Redén.