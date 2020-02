Spilforslag: Kan ikke se den tabe

CHARLOTTENLUND – LØRDAG 1. FEBRUAR

V65 - Spilstop kl. 19.40

V65-1: 1-7-2

V65-2: 2 (5-7)

V65-3: 6-3-7-8

V65-4: 6-7-3

V65-5: 2-1-5

V65-6: 3 (2-1)

108 Kroner



V4 – Spilstop kl. 20.20

V4-1: 6-3-7-8

V4-2: 6-7-3

V4-3: 2-1-5

V4-4: 3 (2-1)

72 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Hero Gamble (2 i V65-1) virker til at være en stabil hest, der sikkert vil få et godt rygløb. Der skulle ikke være den store fare for at blive lukket inde til slut i dette lille felt, så måske den kan overraske.



Dagens sikre: Rexine (3 i V65-6/V4-4) kan jeg ikke se tabe. Hesten virker til at være meget bedre end modstanderne i denne klasse. Det ligner føring fra start til slut.