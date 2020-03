Spilforslag: Kan tager sin første trænersejr

SOLVALLA FREDAG 27. MARTS

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 5-4-3

V64-2: 1-3-2

V64-3: 5-10-12-2-3

V64-4: 10-11-7-1-4

V64-5: 7 (6-8)

V64-6: 7 (4-9)

225 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Cherie Lascaux (1 i V64-4) virker til at være i fremgang. Senest fik det et halvskidt løb, men fulgte alligevel godt med. Denne gang fra startspor et kan det forhåbentlig få et godt rygløb og så komme ud til slut.

Dagens sikre: Uret (7 i V64-5) leverer stabile præstationer gennem længere tid, og selv om startsporet kunne være bedre, synes jeg hesten har fået et fornuftigt tilbud her.