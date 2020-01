Spilforslag: Klar til verdens hårdeste løb?

Ekstra Bladets spilforslag BERGSÅKER LØRDAG 11. JANUAR

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 4

V75-2: 15-11-2-3-6-9

V75-3: 10

V75-4: 1-9-10-6-2

V75-5: 2-3-9-6

V75-6: 8

V75-7: 7-5-4

180 kroner Dagens sikre: Doctor Doxey Zenz (4 i V75-1) ser ud til at have fundet en rigtig fin form. Hesten virker til at være stærk som en bjørn, så distancen burde ikke blive noget problem. Dagens fidus: Jardar (11 i V75-2) kommer med fine resultater i Norge, og vi ser ofte de norske koldblodstravere overraske i de svenske løb. Bemærk også at den er kuskeforstærket. Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Luk

Alle fans vil se Propulsion (10 i V75-3) i Prix d'Amerique i Paris om to uger.

Norden bedste hest har været med tre gange tidligere med en tredjeplads som bedste resultat. Skal Propulsion endnu gang hævde sig i, hvad der kaldes verdens hårdeste løb, skal hesten være helt på toppen.

Hvorvidt det bliver til Frankrigseventyret er endnu ikke afgjort, men meget taler for, at den skal forsvare de svenske farver på Vincennes-banen. Og med tanke på, at den blev femmer i fjor, er forventningerne større i år.

- På samme tidspunkt i fjor, havde den været syg og havde knap trænet. Nu træner den fuldt ud og er glad, så vi kan ikke sammenligne den med sidste år. Nu er den der, hvor den skal være, siger træneren Daniel Redén til Kanal 75.

Hesten, der indløbet 31 svenske millioner, er favorit i lørdagens gulddivison, og det er svært at tale imod. Men som spiller skal man have in mente, at fokus ligger på Prix d'Amerique - og at det ikke bliver så let en sejr som i seneste start.

Hesten har spor ti i anden række bag startbilen - samtidig har den finske toptraver Elian Web vist topform og kan let komme til spids.

- Sidste år ville det her have været en udblæsning - at den skal gå sig træt for at blive god til næste start. Det har jeg lagt bag mig, når det gælder den hest. Den ved, hvad den skal. Kusken Örjan Kihlström kører, som han føler for. Han ved jo også, at en Propulsion, de har et løb i kroppen, plejer at være god, siger den svenske travtræner.

HUSK LØRDAG 18. JANUAR LIVEDÆKKER EKSTRA BLADET FRA HESTESPORTENS GALLA

Dansk spilleklub ramte plet