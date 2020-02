Spilforslag: Kommende stjerne

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY OG SOLVALLA – ONSDAG 12. FEBRUAR

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 5-2-1

V86-2: 3-5-6-10-12

V86-3: 5 (9-3)

V86-4: 7 (11-13)

V86-5: 6-2-4-1

V86-6: 7 (8-12)

V86-7: 2-6-11-12-4-3-10

V86-8: 5-1-6

315 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Maestro Crowe (5 i V86-3) har ikke lavet meget forkert i sin karriere hidtil. Ganske vist svigtede den ved galop i sin seneste start. Nu er Peter Ingves tilbage bag hesten, og jeg tror de forbliver ubesejrede sammen også efter dette løb.



Dagens fidus: Stoletheshow (6 i V86-5) synes jeg har leveret ok i sine to seneste starter. Sidste gang var den med fremme men dummede sig med en galop, ellers var den endt i pengene. Forrige gang var den sikkerheden selv og var kun slået af to bedre heste. Så formen virker ok på hesten.

Der venter publikum et blik på en kommende stjerne i travsporten, når V86-spillet onsdag aften køres på Åby- og Solvalla-banerne.

Finske Petri Puro har trænet mange stjerner gennem årene, og nu seler han en ny ud.

Maestro Crowe er en lillebror til stjernehoppen Cash Crowe. Den debuterede i maj som fireårig og tog fem sejre i træk.

Det blev overlegne og imponerende sejre hver gang, og det blev hurtigt en hest ,som alle travfolk talte om.

- Maestro Crowe (V86-3) er en højkapabel hest, som har taget sig lidt tid, inden den var slebet til. Men den har samme kapacitet som Burning Man og Martin de Bos.

- Den ene forskel er, at den bare har tjent 100.000 svenske kroner. Han træner med de to nævnte V75-stjerner - og den er helt uberørt, når den kommer ind. Det er et stort talent med en vældig motor og stor styrke, siger Petri Puro.

Den finske travtræner efter sejren i Hoppederbyet med Maestro Crowes storsøster Cash Crowe i 2017. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild/Kanal 75

I sin seneste start blev sejrsrækken brudt. Maestro Crown galopperede ved udgangen af sidste sving.

- Den blev bange for en hest, der angreb bagfra, siger Puro.

Topchance hvis det går glat

Maestro Crowe starter i den tredje V86-afdeling fra spor fem bag startvognen. Det er middeldistancen, og Peter Ingves sidder i sulkyen.

Træner Puro er optimist og tror på en topchance. Hvis den går fejlfri.

Der bliver en udstyrsændring til onsdagens løb.

- Den har gået med et halvlukket hovedlag tidligere, men den bliver altså lidt bange, når hestene nærmer sig bagfra. Derfor bytter vi til et åbent hovedlag denne gang.

- Hesten skal varme op to gange, og det gør vi også denne gang. Før i tiden var det normalt, men nu varmer man ofte kun en gang.

- Den er en stor vinderchance. Den har vist så høj kapacitet, at der skal en virkelig godt hest til for at slå den.

- Mine heste er i god form, og den milde vinter har betydet, at de ikke har sprunget træningspas over, siger Petri Puro, der driver sin trænervirksomhed fra Halmstad.