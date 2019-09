Spilforslag: Kommer med et andet bid

CHARLOTTENLUND – FREDAG 20. SEPTEMBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 2-7-5

V5-2: 2-9-6

V5-3: 4

V5-4: 3-11-7-8

V5-5: 10-12

72 kroner

V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 4

V4-2: 3-11-7-8

V4-3: 10-12

V4-4: 3-1-5

48 kroner

Dagens sikre: E Type Cash (4 i V5-3 og V4-1) har virkelig leveret varen i de seneste starter. Hesten fremstår som en af favoritterne til kriteriesejren. Den vinder dette løb uden problemer.

Dagens fidus: Eightdaysaweek (8 i V5-4 og V4-2) er, når den er i orden, fuld på højde med de øvrige i dette løb. Den mangler bare at vise det i år, måske det komme her?

Dagens spørgsmål: Eenymeenyminymoe (3 i V4-4) vinder dette løb, hvis ellers den løber fejlfrit. Problemet for Flemming Jensens hoppe er, at den har en vis galoprisiko. Tør man løbe chancen og tro på den, er den også et godt bud på en sikker vinder.