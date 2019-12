Spilforslag: Kongen er tilbage

Ekstra Bladets spilforslag ROMME LØRDAG 28. DECEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 2 (3-7)

V75-2: 1-10-2-5-6-9

V75-3: 6 (1-2)

V75-4: 6-3-10-1-2

V75-5: 6 (2-1)

V75-6: 11-13-12-10-7-6-1

V75-7: 7-9-2

315 kroner



Dagens fidus: G.R.J.’s Wolverine (1 i V75-2) dummede sig senest ved en galop, men tidligere har den vist fin fart for klassen. Modstanden denne gang er mere moderat, og startsporet er o.k., så den kan være en blandt mange. Dagens sikre: El Gumpert (6 i V75-5) yder altid sit bedste og holder høj klasse. Startsporet kunne være bedre, men hesten har tidligere vist, den tåler at bestille noget undervejs. Jeg tror på en fin sejr. Vis mere Luk

Ved lørdagens V75-løb på Romme-banen gør Propulsion comeback. Den gør klar til et nyt Prix d d’Amerique-eventyr.

- Er hesten god lørdag, så har vi selvfølgelig det franske løb i tankerne. Men den skal være ekstrem fin, før vi tager til Paris, siger Daniel Redén.

Propulsion har passeret 30 millioner svenske kroner i præmiekroner, og den komme fra sejren i Mastersfinalen på Vincennes.

Men det er tre måneder siden.

Der har været stille om svensk travsports største stjerne.

- Han har gjort meget siden. Der er tappet sæd til damerne næste år. Det har været fint, og derfor besluttede vi at han får et år mere på banerne, siger træneren Daniel Redén, som også sidste år tog vejen til Paris over Romme.

Men det gik ikke som ventet for et år siden. Spillet til 10 for 10 tabte Propulsion til V75-specialisten On Track Piraten - som også er blandt modstanderne lørdag.

Der var dog en god forklaring til floppet.

- Den stod med feber og rørte ikke fodret i flere dage efter.

- Tror du at det bliver start i Prix d'Amerique?

- Jeg tror ikke, at mange af de heste, der er med i løbet, skal kan klare de intervaller, som den gik torsdag.

- Jeg hverken kan eller vil svare på det nu. Nu tager vi det her løb.

- Jeg har tidligere udtalt, at det er Elitloppet, som vi sigter på. Men nu har den trænet så fint, at vi tager den her start. Vi har intet at tabe ved at tage til Paris. Er der en, der kan klare det, så er det Propulsion.